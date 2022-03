Turris, Caneo: “Brutte sensazioni dopo Palermo, contro il Foggia buoni segnali”

Le dichiarazioni di Bruno Caneo, tecnico della Turris, alla vigilia della gara di Serie C contro la Fidelis Andria

La Turris torna in campo dopo la gara interrotta contro il Campobasso , a causa della forte nevicata che colpito il capoluogo molisano. La compagine corallina a caccia della seconda vittoria consecutiva, affronta la Fidelis Andria nella 30a giornata del girone C di Serie C . Il tecnico Bruno Caneo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match esterno in Puglia, di seguito le sue dichiarazioni:

"Qualche scoria c’è sempre, però la squadra ha sempre dato dei buoni segnali e delle prestazioni importanti. L’ultima sconfitta a Palermo, il che dava una brutta sensazione, l’abbiamo subito eliminata facendo bene con il Foggia e con il buon primo tempo disputato a Campobasso nonostante il campo fosse impietoso dal punto di vista tecnico. La società è stata sempre presente, tra una cosa e l’altra non ci siamo mai persi di vista. Ripeto, la squadra aveva dato sempre segnali buoni e positivi. Quel cinque a zero di Palermo lo possiamo inquadrare in tanti aspetti e non ultimo quello che eravamo proprio in pochi. Tutto sommato ci poteva stare una debacle così importante, però me la son presa dal punto di vista morale che era importante non finire in quel modo".