Turris, Caneo: “Amareggiati, ci lecchiamo ferite. E’ mancato colpo del ko”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, a margine del ko rimediato in casa contro il Taranto

“La sconfitta brucia perché avevamo interpretato la partita in modo corretto sin dalle prime battute. Questo ko non ci stava proprio e sono molto amareggiato per aver dato un dispiacere al nostro pubblico. D’altro canto non possiamo dimenticare ciò che hanno fatto questi ragazzi fino a oggi: hanno dato vigore a città e tifosi, quindi bisogna continuare su questo percorso. Ora ci lecchiamo le ferite, trascorreremo comunque un sereno Natale, per poi ripartire più forti di prima. Tornando alla partita, ci è mancato il colpo del ko dopo essere passati in vantaggio. Ci siamo creati tre o quattro situazioni molto favorevoli che avremmo dovuto sfruttare meglio. L’autorete? Sapevamo che il Taranto avrebbe potuto crearci qualche difficoltà sui cross, però in quella situazione non siamo stati lucidi. Leonetti e Giannone? Hanno vivacità, dribbling e la fantasia di poter mettere in difficoltà gli avversari, ma stasera non sono riusciti nel loro intento. Però, non possiamo rimproverare niente a questi ragazzi“.