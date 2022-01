Turris, Caneo: “Alto livello giocato? Ormai non mi stupisco più. Ci prendiamo gusto”

Il tecnico della Turris Caneo è pienamente soddisfatto del successo per 2-0 contro il Picerno, che vale l'aggancio all'Avellino e Monopoli nel girone C

La Turris ha superato l'ostacolo AZ Picerno con un secco 2-0 nella gara valida per la quinta giornata del girone di ritorno in Serie C girone C . Il tecnico della compagine campana Bruno Caneo ha commentato la sfida nel post gara:

“Abbiamo raggiunto un livello che, ora come ora, ci porta a vedere come normali prestazioni come queste. Perché è da luglio che lavoriamo con questo spirito, con questa determinazione. I ragazzi sono bravi ad insistere e a diventare protagonisti di partite importanti. È un continuo confronto, sono continue scommesse. Ci abbiamo preso gusto. Ma con cognizione di causa perché questi ragazzi effettivamente lavorano tanto, bene, con impegno, con volontà e non lasciano niente al caso. Non posso che essere contento sotto questo punto di vista”.