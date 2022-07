Turris, Ardizzone: “Contento di questa scelta. Porto in questo gruppo l’esperienza”

Francesco Ardizzone , ex centrocampista del Palermo che con i rosanero ha esordito in Europa League nella stagione 2010/2011 contro il Losanna, è diventato un nuovo calciatore della Turris in Serie C . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell'ex Cesena riportate da tuttoturris.com:

“Sono veramente contento di questa scelta. Vero è che non sono mancati gli interessamenti da parte di altre squadre ma quando il mio procuratore mi ha parlato della Turris mi è scattato subito qualcosa, magari perché non avevo mai giocato in una piazza così importante del Sud e volevo misurarmi nel girone C. Ho seguito la Turris già l’anno scorso e l’obiettivo è quello di crescere insieme a questa società, visto che ho firmato che mi legherà tre anni con questi colori. Mi piace fare un po’ tutto, dal rompere il gioco al costruirlo, fino a finalizzarlo sotto rete. Mi inserirò in un gruppo che ha fatto benissimo l’anno scorso con la massima umiltà, portando l’esperienza accumulata in questi anni di carriera, cercando di trasmettere tutte le mie sensazioni positive alla squadra. Ho passato una vita con la maglia rosanero addosso. Dispiace non ritrovarlo nel girone, ma la città e la società meritavano il salto di categoria”.