Turris-ACR Messina, probabili formazioni: Fontana e Raciti si sfidano per la salvezza

Quasi tutto pronto per Turris-ACR Messina . Il match - valido per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C - è in programma alle ore 14.30 allo stadio Amerigo Liguori. Una sfida che vale tantissimo per la lotta salvezza. Due le lunghezze di distacco tra la diciassettesima e la quindicesima forza del campionato. Rispettivamente a quota 34 e 36 punti.

COME ARRIVA LA TURRIS

Stagione tormentata in casa Turris. La formazione campana lotta per mantenere la categoria e per farlo è già arrivata a quota tre cambi in panchina. Il primo è stato Pasquale Padalino, scelto in estate dai corallini dopo l'addio di Bruno Caneo direzione Padova. L'ex allenatore di Lecce e Siena dopo aver disputato dieci gare sulla panchina del club di Torre del Greco, caratterizzate da quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni al termine del match tra Crotone e Turris, vinto 4-2 dai calabresi. Al suo posto arrivò l'ex giocatore del Palermo, David Di Michele. Anche per il mister nativo di Guidonia Montecelio il trend sarà aspramente negativo. 10 gare alla guida, sei sconfitte, tre pareggi ed una sola vittoria nel girone C di Serie C. Al termine del 2022, il ko rimediato contro la Virtus Francavilla è stato l'ennesimo di una cattiva gestione che ha portato all'esonero. Ad oggi alla guida dei torresi c'è Gaetano Fontana, innamorato del calcio di Zeman ed ambizioso, a tal punto di credere fortemente nella salvezza, nonostante le mille difficoltà. Per l'ex Imolese 14 punti in 13 partite ed un identità di squadra quasi acquisita. Il prossimo step, dopo aver vinto due gare (Cerignola e Gelbison) nelle ultime quattro, dovrà per forza essere quello di raccogliere i tre punti tra le proprie mura contro l'ACR Messina di Ezio Raciti. Squadra concorrente per l'obiettivo stagionale.