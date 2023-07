Trento, dopo il Palermo amichevole di lusso per Tedino: avversario sarà il Milan

Il Trento di Bruno Tedino affronterà il Milan in amichevole, dopo quella in programma venerdì 4 agosto contro il Palermo

Il Trento di Bruno Tedino si prepara ad affrontare la prossima stagione di Serie C, inserito nel Girone A. Terza annata consecutiva in Lega Pro per i gialloblu, dopo due salvezze consecutive quasi al cardiopalma. A guidare la squadra ci sarà nuovamente il tecnico ex Palermo.