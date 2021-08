Trapani, si studiano due colpi a centrocampo: occhi puntati sull’ex Palermo Ambro

Il club granata è sempre più vicino ad acquisire le prestazioni dell’ex rosa Danilo Ambro e di Simone Buffa

Il Trapani studia due colpi a centrocampo in vista dell'inizio della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Goalsicilia.it, il club granata starebbe trattando Danilo Ambro - centrocampista ex Palermo, reduce da un'esperienza vissuta tra le fila della Vibonese, e Simone Buffa: classe '01, tra i migliori under della scorsa stagione in Serie D, quando vestiva la maglia dell'Acireale. Le due trattative sarebbero già ben avviate e per, questo, potrebbero risultare decisive le prossime ore in merito all'evolversi della situazione.