Trapani, salta un altro allenamento: Pellino si assume la responsabilità. Ecco le sue parole

Il Trapani continua a non allenarsi.

Questa mattina, i calciatori granata si sono presentati al ‘Provinciale’ per la seduta di allenamento, e nonostante abbiano trovato i cancelli aperti, intorno le 10.30, sono stati costretti a lasciare l’impianto sportivo per dirigersi verso le proprie auto e tornare nelle rispettive abitazioni, poichè il medico responsabile dell’allenamento, Francesco Paolo Sieli – scrive il portale Trapanigranata.com -, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni minime per allenarsi.

Qualche ora più tardi, l’imprenditore e socio di minoranza del Trapani, Gianluca Pellino, ha spiegato i motivi del mancato allenamento, assumendosene la responsabilità, e assicurando che nel pomeriggio gli atleti verranno riconvocati per prepararsi regolarmente in vista della prima gara di campionato contro la Casertana: “Chiedo scusa alla città. Mi assumo la responsabilità per il mancato allenamento dovuto al fatto che la validità del documento di sanificazione è scaduta ieri a mezzanotte. Adesso, ho chiamato la ditta della sanificazione che sta per arrivare”.

“Quanto accaduto – ha proseguito -, è una svista perché praticamente sono da solo in quanto nessuno mi sta aiutando. Non è un’accusa nei confronti di nessuno, ma io ci metto la faccia. Io non ho problemi e se decido di fare una cosa la faccio con il cuore. Non ho la puzza sotto al naso. Alle 18.30 si terrà in streaming sul mio canale personale o sulla pagina Facebook del Trapani la conferenza stampa che avevo già preannunciato”, ha concluso Pellino.