Trapani, Pettinari e Luperini chiedono risoluzione contrattuale: lo svincolo potrebbe essere imminente. La situazione

Trapani nel caos.

Prosegue il momento nero in casa granata, con l’ennesimo allenamento saltato dalla compagine siciliana in un clima di guerriglia sempre più evidente e surreale. “Chiedo scusa alla città. Mi assumo la responsabilità per il mancato allenamento dovuto al fatto che la validità del documento di sanificazione è scaduta ieri a mezzanotte”, le parole di Pellino alla stampa, riportate da ‘Telesud’, in attesa di conoscere il programma odierno della squadra: rimasta fuori, nella giornata di ieri, dai cancelli del ‘Provinciale’, insieme ai cronisti presenti.

Una situazione spinosa, quella vissuta dal Trapani calcio, con creditori ormai pronti ad avanzare la richiesta di fallimento del club – che verrà depositata nei prossimi giorni – e la possibile udienza che potrebbe essere fissata già a partire dal prossimo ottobre. Nonostante le rassicurazioni di Pellino, dettosi convinto di poter invertire il trend negativo in 48 mesi, il rischio che la società possa sparire dal professionismo appare ormai sempre più concreto.

A peggiorare il quadro del club, la notizia relativa a Stefano Pettinari e Gregorio Luperini. I due giocatori, nei giorni scorsi, avrebbero presentato la richiesta di risoluzione contrattuale per il mancato rispetto del protocollo sanitario previsto dalla FIGC, in occasione dell’allenamento svolto martedì 8 settembre. Una richiesta avanzata dopo le indagini in corso con ispezione al ‘Provinciale’ avvenuta da parte della Procura Federale.

Secondo il portale “Trapanigranata.it”, lo svincolo di Luperini e Pettinari, potrebbe tuttavia essere imminente: venerdì 2 ottobre, infatti, il collegio arbitrale discuterà la richiesta dei due calciatori. Come da protocollo, in caso di accettazione da parte del collegio arbitrale, entrambi i tesserati potrebbero trovare una nuova sistemazioni in tre giorni: la nuova squadra, in questo modo, non dovrebbe versare nessuna somma per assicurarsi il cartellino dei due giocatori, che il Trapani perderebbe a zero.

Un dettaglio non indifferente in chiave mercato, con il gong finale della sessione estiva fissato per il prossimo 5 ottobre.