Trapani, il retroscena su Pettinari: i granata non pagano la rata del riscatto e l’attaccante torna al Lecce

Momento davvero surreale quello vissuto al momento dal Trapani.

Serie C, girone C: cambia l’orario di Ternana-Palermo in programma mercoledì 7 ottobre

I problemi societari con la conseguente impossibilità di giocare la prima gara di campionato hanno portato tifosi e calciatori dei granata a vivere delle giornate davvero al limite della sopportazione. In tutto questo trambusto ecco l’ennesima beffa per i siciliani che hanno rinunciato a Stefano Pettinari, di ritorno a Lecce a causa di un errore gestionale pazzesco da parte del Trapani. Il bomber, seguito anche dal Palermo, lo scorso giugno ha esercitato il diritto di riscatto che prevedeva due rate da 100 mila euro ciascuna più iva. La prima di queste è stata versata regolarmente al contrario della seconda, i granata infatti non hanno garantito con una fideiussione il pagamento della stessa e per tale motivo l’accordo si è sciolto e il calciatore è tornato in giallorosso.

Palermo, ecco i numeri di maglia di Somma e Rauti: il gioiello del Torino venerdì in conferenza stampa