Trapani, Ghirelli risponde a Pellino: “Nessun rinvio, per chi non gioca il regolamento parla chiaro”

“Solo Foggia e Bisceglie potrebbero non giocare la prima di campionato”.

Parola di Francesco Ghirelli. Così il presidente della Lega Pro risponde al nuovo patron del Trapani, Gianluca Pellino, che ha annunciato di voler chiedere il rinvio della prima gara del campionato di Serie C con la Casertana a causa dei problemi che da giorni invadono l’ambiente granata.

“Le uniche due squadre che avranno tempo per non giocare saranno il Foggia e il Bisceglie – ha affermato Ghirelli ai microfoni di ‘Trapanigranata.it’ -. Le altre squadre giocano, e per chi non gioca c’è un regolamento che parla chiaro. Aspetterei l’intervento della Figc che sta lavorando sul Trapani. Allo stato attuale mi intrometterei solamente in una situazione di controllo. Gli organi del calcio stanno controllando la situazione Trapani: non c’è alcun dubbio”, ha concluso il presidente della Lega Pro.

