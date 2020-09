Trapani, è sempre più caos in casa granata: c’è l’istanza di fallimento. Possibile udienza ad ottobre

È sempre più caos in casa Trapani.

I creditori sono ormai pronti ad avanzare la richiesta di fallimento del club, la quale verrà depositata nei prossimi giorni. La possibile udienza potrebbe essere fissata già ad ottobre: se da una parte l’imprenditore e patron del club, Gianluca Pellino chiede collaborazione, dicendosi convinto di poter cambiare marcia in 48 mesi, dall’altra parte la situazione granata si fa sempre più complicata e rischiosa.

Chi non rischia, invece, sono i soci. Il Trapani – scrive il portale Trapanigranata.com -, è una srl, società a responsabilità limitata, e in quanto tale è caratterizzata dalla responsabilità limitata dei suoi soci, a cui, dunque, non può essere richiesto il pagamento di un debito della società stessa. Al contrario, c’è una “utonomia patrominoale perfetta” e, pertanto, c’è separazione tra il debito della società ed il patrimonio del socio. Nel caso in cui la società sia insolvente, il socio rischia solamente di perdere il capitale che ha conferito all’inizio.