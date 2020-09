Trapani, è caos in casa granata. Le accuse di Pellino: “Giocatori ‘sindacalisti’ ostacolano allenamenti”

Disordine e confusione in casa Trapani.

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il Trapani, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti club granata, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati all’allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’.

Una situazione tanto tesa quanto preoccupante che ha indispettito e non poco l’imprenditore romano, Gianluca Pellino – nuovo patron del Trapani -, che intervenuto ai microfoni di ‘GR Sicilia’, ha provato a fare chiarezza avanzando accuse piuttosto gravi nei confronti di chi sta seminando il caos in casa granata: “L’emolumento a cinque dipendenti è stato pagato, possono garantire la ripresa degli allenamenti. Alcuni giocatori, che io chiamo “sindacalisti“, stanno solo mettendo scompiglio e creando disordine in squadra. Ci sono tre elementi che ostacolano la ripresa degli allenamenti”, ha affermato.

