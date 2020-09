Trapani, è bufera: lo stop agli allenamenti di Pellino e l’ultimatum della cordata trapanese. Ore decisive per il futuro del club granata

È caos in casa Trapani.

Problemi societari e organizzativi stanno caratterizzando l’inizio di stagione del club siciliano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia del passaggio della società in mano all’imprenditore Gianluca Pellino, ma i problemi continuano a persistere. A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il Trapani, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti del club granata, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati all’allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’. Allo stato attuale, la compagine siciliana non ha ancora effettuato un solo allenamento, anche a causa anche dei ritardi che hanno riguardato il protocollo sanitario da seguire per la prevenzione del contagio da Coronavirus.

Nella serata di ieri, inoltre, Pellino, che viene definito presidente del Trapani anche se da martedì sera la carica risulta essere coperta da Luigi Foffo, ha deciso di sospendere gli allenamenti e indire il silenzio stampa per tutti i tesserati – racconta il portale Trapanigranata.it -, in seguito allo sfogo di Evacuo a nome di tutta la squadra. Nel frattempo, Alivision ha annunciato il passaggio del 10% delle quote allo stesso Pellino, ma porta avanti la trattativa per la cessione del club con il comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Tuttavia, lo stesso comitato ha annunciato che se entro le 12.00 della giornata odierna l’accordo non dovesse concretizzarsi si tireranno indietro perchè non ci sono più le condizioni per proseguire, considerato che il campionato è ormai alle porte. Le prossime ore, dunque, saranno fondamentali per il futuro del club granata. Seguiranno aggiornamenti…