Trapani, Di Donato è stato richiamato per guidare la formazione granata: oggi l’incontro con Pellino

Daniele Di Donato torna a Trapani.

Nella giornata di ieri tecnico originario di Giulianova – in Abruzzo – è stato richiamato con una pec ed è rientrato in città per guidare la formazione granata a partire dalla gara contro il Catanzaro, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Nicola Ceravolo”. In giornata, l’ex coach dell’Arezzo – scrive il portale ‘Trapanigranata.it’ -, incontrerà Gianluca Pellino

Un rientro a sorpresa, nonostante gli annunci dell’imprenditore e patron granata, che dopo la cessione delle quote da parte di Alivision aveva scelto di esonerare l’ex capitano del Palermo per dare fiducia a Oberdan Biagioni. Adesso, dunque, Di Donato e il suo Trapani dovranno concentrarsi e preparare la trasferta in terra calabra, per evitare l’esclusione diretta dal campionato di Serie C.