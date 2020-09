Trapani-Casertana, granata non in campo: mancano documenti. I tifosi protestano, la situazione

Trapani-Casertana potrebbe non giocarsi.

Alle 15.00 nessun calciatore e neanche l’arbitro si sono presentati sul terreno di gioco del Provinciale: gli ispettori federali hanno attestato che mancherebbero le condizioni per svolgere il match. I granata, infatti, pare non possiedano alcuni documenti sul tesseramento dei giocatori e dell’allenatore. Adesso, bisogna attendere almeno il 45’ per capire l’evolversi della situazione.

Nel frattempo, i tifosi granata contestano fuori dallo stadio sia Fabio Petroni che Gianluca Pellino. Una protesta pacifica – scrive il portale Trapanigranata.ti -, con l’area presidiata dal reparto mobile della polizia e da agenti della Digos. Seguiranno aggiornamenti…