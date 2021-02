Ternana, Lucarelli predica calma: “C’è voglia di riscatto, ma manca ancora tanto. Non corriamo!”

La Ternana comanda il girone C del campionato di Serie C.

La compagine umbra ha finora disputato una stagione praticamente perfetta al contrario della sua inseguitrice Bari che nelle ultime due uscite ha raccolto un solo punto nelle due gare interne contro Cavese e Viterbese. I rossoneroverdi questa sera ospiteranno la Casertana nel Monday Night della 23a giornata e proveranno a portarsi a +14 proprio sui pugliesi. Sul momento della squadra si è espresso Cristiano Lucarelli che, nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, ha chiesto ai suoi ragazzi di tenere i piedi per terra.

“Il presidente ci ha messo nelle condizioni di essere organizzatissimi. Se un giocatore nel giorno di riposo raggiunge la propria città quando torna sta due giorni in isolamento in uno spogliatoio singolo, per evitare potenziali problemi di trasmissione. Mi ha allestito una squadra forte, merito anche del ds Leone che su questo gruppo lavorava già da qualche anno. Ma è ancora lunga, mancano 15 giornate, non corriamo! È un gruppo che ha voglia di riscatto dopo tre anni in cui i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Nel primo anno del presidente c’è stata una retrocessione, nel secondo un salvataggio in Serie C all’ultima giornata e l’anno scorso l’eliminazione dai playoff. I ragazzi hanno sofferto per questo, portano ancora le cicatrici ed è una molla per recuperare e ottenere il meglio. La voglia di riscatto”.