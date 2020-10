Ternana, Lucarelli: “Boscaglia l’uomo in più del Palermo, ecco che avversario mi aspetto. Noi favoriti? Rispondo così”

E’ tutto pronto per Ternana-Palermo.

Ancora poche ore è sarà Ternana-Palermo, sfida valida per la terza giornata del Girone C del campionato di Serie C. Dopo il rinvio della sfida contro il Potenza, i rosa, sono pronti a tornere in campo per affrontare la formazione di Cristiano Lucarelli all’indomani della chiusura della sessione estiva di mercato. Una sfida analizzata alla vigilia proprio dal tecnico della formazione rossoverde.

“Noi favoriti? Un conto è la teoria, un altro sono i risultati. L’anno scorso per molti il Bari era la squadra più forte ma ad essere promossa è stata la Reggina. Sono curioso di vedere sul campo chi abbiamo preso e chi abbiamo deciso di tenere. Formazione? Potrei effettuare qualche cambio, il copia e incolla non funziona”.