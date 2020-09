Teramo, il ds Federico: “In C livello altissimo. Palermo? Questa vittoria ha un significato ben preciso”

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Bonolis”.

Una vittoria, quella conquistata dal Teramo ai danni del Palermo di Roberto Boscaglia, centrata grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo dall’ex rosanero Simone Santoro e da Davide Di Francesco. Intervistato ai microfoni di ‘TuttoC.com’, il direttore sportivo degli abruzzesi Sandro Federico ha commentato il successo maturato in occasione della prima giornata del campionato di Serie C (Girone C).

“E’ un risultato che serve per lavorare ancora meglio, partire così con una vittoria in Coppa Italia e una in campionato è sempre bello. E’ solo l’inizio, speriamo, di una lunga serie di risultati positivi – ha dichiarato -. Tra una settimana a mercato chiuso capiremo il valore della squadre ma il livello è altissimo, almeno dieci squadre possono ambire a qualcosa di importante. Noi vogliamo provare a fare un campionato dignitoso, partiamo con un basso profilo ma vogliamo essere sempre protagonisti”.

MERCATO – “Il Teramo degli ultimi anni era sempre stato abituato a lottare per salvarsi, lo scorso anno i tanti acquisti hanno alzato l’asticella ma l’obiettivo dello scorso anno era quello di rientrare tra le prime otto. Si può sempre avere una squadra competitiva. Se il Teramo si muoverà sul mercato? C’è ancora qualcosa da fare, anche in uscita. In entrata ci dovrebbe essere l’arrivo di un attaccante forte e giovane, l’idea è questa ovvero provare ad andare avanti su questa linea di giovani”.

TRAPANI E COPPA ITALIA – “Purtroppo dispiace vedere queste situazioni perché vengono coinvolte tante famiglie con i calciatori. Dovrebbero stare più attenti alle reali potenzialità di una società, essere già così alla prima di campionato fa riflettere. Tante società valide sono in D mentre ripartono altre che non hanno la possibilità di giocare un campionato. Coppa Italia? L’obiettivo è quello di provare a fare il colpaccio a Reggio Calabria perché vogliamo affrontare il Bologna, andremo convinti di potercela giocare”, ha concluso Federico.