Tedino: “Serie C? Guardo 25 partite a weekend, pronto a tornare”

L'allenatore ex Palermo, Bruno Tedino, fa il punto sulla Serie C: "Bari costruito in una certa maniera e i risultati stanno arrivando”

Attualmente in cerca di una sistemazione dopo l'esonero dalla Virtus Entella deciso lo scorso novembre dopo una striscia di risultati negativi maturati dalla squadra, Bruno Tedino, è tornato a parlare facendo il punto sulla Serie C. L'allenatore, intervenuto ai microfoni de "LaCasadiC.com", si è espresso sul campionato 2021/22 soffermandosi inoltre sulle sue ambizioni personali.

“Ci sono dei gironi in questo momento che parlano abbastanza chiaro: ci sono già delle prime valutazioni da fare, secondo il mio punto di vista, sul piano individuale è cresciuto il tasso tecnico. Invece sul piano atletico il Covid ha cambiato anche il percorso di preparazione delle singole squadre in estate. Bari? La dirigenza si è avvicinata al campionato con grande motivazione e un grande esborso finanziario-economico. Ci sono poi le esperienze che portano vantaggi. La squadra è stata costruita in una certa maniera e i risultati stanno arrivando”.

Tedino guarda poi al presente: “Sto studiando e mi sto aggiornando. Sto lavorando in particolare sui dettagli, non mi perdo una partita e ora bisogna fare così. Occorre studiare tutti e aspettare una chiamata, sapendo che occorre essere molto pazienti. Guardo circa 25 partite a fine settimana tra registrazioni e dirette. Ho un’ottima banca dati e oggi occorre essere molto allenatori, gestori e preparatori. Occorre essere più completi di una volta”. Poi due battute sulla Serie A: “Mi piace il dinamismo della Fiorentina, il modo di giocare del Milan, l’approccio alla partita dell’Atalanta. Poi c’è Spalletti, che in questo momento è il più versatile. Per me i sistemi di gioco vanno studiati, interpretati ma anche proposti. Occorre adeguarsi al materiale umano a disposizione”.