Taurino sicuro: “Bari e Catanzaro le favorite per la B, ma occhio all’Avellino”

Le parole del tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, dopo il successo maturato contro il Bari

" Abbiamo disputato una prova maiuscola sia come intensità che sul piano tattico . Siamo scesi in campo decisi a non dare respiro al Bari, puntando sul ritmo elevato e sulla circolazione della palla. Ho schierato 6 under e alla fine ce n’erano ben 9 in formazione. Forse, i biancorossi non hanno brillato. Ma la Virtus è stata superlativa".

"Se mi aspettavo di più dal Bari? Il Bari, insieme al Catanzaro, è la squadra più forte. Capolista, tra l’altro imbattuta prima di domenica. Una giornata storta in un campionato così lungo e logorante ci può stare. Piuttosto, credo che vadano valorizzati i nostri meriti e la determinazione dei ragazzi. Sono contento per i due attaccanti Ekuban e Ventola, entrambi del 2000, che hanno segnato. Quella di puntare sui giovani è una scelta condivisa con la società. In ogni partita ci sono sempre 4 under che partono titolari. Chi vedo favorito per la promozione in B? Noi dobbiamo conquistare la salvezza quanto prima, poi potremo puntare ai playoff. Bari favorito, ma il Catanzaro del mio amico Calabro non scherza. Sabato sarà un faccia a faccia spettacolare. Occhio all’Avellino".