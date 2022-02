Taranto-Virtus Francavilla, reti bianche e poche emozioni: è 0-0 nel Derby di Puglia

Pareggio a reti bianche nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie C, è 0-0 tra Taranto e Virtus Francavilla

Pari nel secondo derby di Puglia valido per la 26a giornata del girone C di Serie C , Taranto e Virtus Francavilla si dividono la posta in palio.

Nella ripresa gioco frammentato e poche occasioni da entrambe le parti. L'evento più rilevante del secondo tempo è l'infortunio del direttore di gara Tremolada, sostituito per gli ultimi quindici minuti di gara dal quarto uomo. Il derby di Puglia termina quindi in pareggio, Taranto che guadagna un punto per tornare in zona playoff, i biancoazzurri superano il Monopoli in classifica e si attestano al quarto posto.