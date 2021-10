Taranto, Saraniti sfida il passato: “Vibonese, devo batterti. Abbiamo un obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate da Andrea Saraniti in vista della sfida contro la Vibonese, club con il quale ha giocato dal 2015 al 2017

Poco più di quarantotto ore e sarà Taranto-Vibonese. Non una partita come le altre per Andrea Saraniti, che dal 2015 al 2017 ha vestito la maglia rossoblù, con la quale ha collezionato 64 presenze e quattordici reti. "Mi dispiace per la loro situazione di classifica e soprattutto per il presidente Pippo Caffo a cui sono molto legato. Però i sentimenti vanno messi da parte, noi dobbiamo vincere". Lo ha dichiarato il centravanti palermitano in vista del match valevole per l'ottava giornata del Girone C di Serie C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone".