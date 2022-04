Taranto, Saraniti: “Monopoli? Vittoria sia punto di partenza. Ora testa al Messina”

Le parole dell'attaccante del Taranto, Andrea Saraniti, all'indomani del match vinto contro il Monopoli

"Il gol è mio? Sì, il guardalinee stava già con la bandierina alzata, ma Zullo per sicurezza l'ha ributtata in rete. Doppia cifra? Sarei stato felice anche fosse stato l'ottavo o il nono, ha dato il via ad una grande prestazione contro una squadra importante. Ha dato quella scintilla che secondo me serviva. Sono stato fortunato a fare gol, anche grazie ad uno schema provato in settimana. E' tornato il Taranto? Da fuori si può pensare che il Taranto è tornato ma in realtà noi ci siamo sempre stati. Purtroppo ci sono state alcune vicissitudini che non sto qui a dire perché altrimenti sembra che vogliamo usarle come alibi. Sono contento per la vittoria e oggi vorrei parlare solo di cose positive: per me è un grande punto di partenza. Per uno sportivo ci possono essere tante le vicissitudini e oggi con questa vittoria vogliamo lasciarci tutto alle spalle. Il successo ci dona serenità ma da domani testa già al Messina dove ci aspetta un’altra battaglia".