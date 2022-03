Taranto, Saraniti: “Foggia? Zeman è un maestro. La salvezza una responsabilità”

Le parole dell'ex attaccante del Palermo, oggi in forza al Taranto, intervenuto in merito alle ultime prestazioni della formazione pugliese

L'attaccante, intervistato alle colonne de L'Edicola del Sud, ha detto la sua in merito al momento stagionale della compagine rossoblu, analizzando anche la leggera flessione alla quale la squadra è andata incontro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Dopo le partite con Picerno e Turris abbiamo pensato che avremmo potuto raggiungere subito la salvezza. A questo aggiungiamo anche tanti episodi negativi, che hanno complicato la nostra vita e ci hanno portato a giocare con paura e timore. Flessione legata alla giovane età? No e penso alle belle prestazioni del girone di andata. Il ritorno è sempre più difficile, anzi è come se fosse un campionato differente. Gli under si sono messi a nostra disposizione e noi abbiamo fatto lo stesso Speriamo già dalla partita con il Foggia di eliminare tutte le scorie negative e di tornare a fare risultato. A partire da sabato e sino a quella con il Picerno, saranno tutte decisive. Siamo il Taranto, dobbiamo mantenere la categoria e abbiamo una responsabilità nei confronti della città. Foggia? Sappiamo come giocano le squadre del maestro, cosa propongono sia in casa che fuori e dobbiamo essere bravi a coglierli impreparati".