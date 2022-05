Taranto, Saraniti: “Difficile dare un unico giudizio sulla stagione. Futuro? Io…”

Le dichiarazioni di Andrea Saraniti, attaccante del Taranto ex Palermo, a proposito della sua stagione in rossoblu

Stagione a due volti per il Taranto , dopo un inizio di campionato più che positivo, la compagine rossoblu ha inanellato una serie di prestazioni deludenti che l'hanno fatto scivolare a ridosso della zona retrocessione. Dalle prime posizioni alla lotta playout, annata comunque conclusa bene per i pugliesi, neopromossi in Serie C , al che hanno conquistato la salvezza. Tra i protagonisti c'è stato Andrea Saraniti , attaccante ex Palermo che ha messo a segno 10 reti in 30 presenze. Il 33enne centravanti ha analizzato il rendimento del Taranto , con un occhio anche al su futuro in rossoblu, ai microfoni di giornalerossoblu.it:

"Dare un giudizio unico alla stagione è difficile, preferirei dare due voti, uno per il girone d’andata e uno per il girone di ritorno. Alla prima parte di stagione do un 7,5 pieno, perché siamo arrivati a chiudere il 2021 in piena zona playoff; al girone di ritorno do 5,5 perché non siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo, nonostante il costante e duro lavoro durante le settimane. Siamo stati bravi, noi un po' più grandi, a gestire i giovani e a non farli demoralizzare, perché lo spirito del gruppo è la cosa più importante in una squadra di calcio. Alla fine ci siamo salvati e adesso possiamo goderci il momento. Futuro? Io ho ancora un altro anno di contratto e intendo rispettarlo. Ho già parlato col presidente Giove e con il consulente Galigani, la mia intenzione è quella di rimanere, anche perché mi sono trovato benissimo qui a Taranto. Fra qualche settimana ci sederemo ad un tavolo e vedremo il da farsi".