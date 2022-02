Taranto, Riccardi: “Siamo stanchi, Monterosi meglio di noi. Solo episodi contro”

Le parole del giocatore al termine della sfida di Serie C contro il Monterosi

Queste le parole di Davide Riccardi, intervenuto in merito alla sconfitta del suo Taranto nel match contro il Monterosi. La sfida, terminata con il punteggio di 2-1, ha visto gli ospiti protagonisti di una prestazione opaca, con i padroni di casa che hanno creato molte occasioni e pericoli alla retroguardia rossoblu. Nella conferenza stampa di fine match, Riccardi ha detto la sua sulla prestazione della squadra, analizzando cosa è andato storto in una giornata certamente no per i calabresi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Cosa salvo? Non c'è molto da salvare, siamo venuti con l'intento di portare a casa dei punti e non ci siamo riusciti. Veniamo da un tour de force di tre partite, tra cui due trasferte molto lunghe, ci stava un po' di stanchezza e si è vista. Siamo comunque andati in campo per portare a casa dei punti, visto che comunque servono per raggiungere il nostro obiettivo. Cosa è successo? Purtroppo gli episodi ci hanno girato contro, è un momento di sfortuna, abbiamo tenuto il pallino del gioco quasi tutto il primo tempo e abbiamo preso una traversa. Sapevamo che il girone di ritorno era un altro campionato, tutte le squadre sotto di noi si sono rinforzate e gli episodi ci hanno girato contro. Ora dobbiamo guardare alla prossima partita, dobbiamo lavorare duro come abbiamo sempre fatto, con lo spirito giusto, è l'unica medicina per uscire da questa situazione".