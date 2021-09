Taranto, orgoglio Laterza: “Una gioia immensa, Saraniti ci teneva tanto”

Le parole del tecnico del Taranto, Giuseppe Laterza, a margine del successo maturato contro il Palermo

Il Palermo crolla in casa del Taranto maturando il primo ko della stagione.

3-1: è questo il risultato della sfida tra Taranto e Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo stadio "Erasmo Iacovone". Risultato che consente ai padroni di casa di volare a 7 punti in classifica, dopo il successo maturato in casa del Campobasso. Successo analizzato dal tecnico della compagine pugliese, Giuseppe Laterza, intervenuto ai microfoni di "Eleven Sport".