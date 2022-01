Taranto, Montervino: “Rinvio? Condivido la scelta, no a campionati falsati”

Le dichiarazioni di Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, riguardo al rinvio della Serie C a causa del Covid-19 con conseguente ritorno il 23 gennaio

Di seguito le dichiarazioni di Montervino, che si dice completamente d'accordo con la decisione di Francesco Ghirelli e del massimo organo di Lega Pro: "Era chiaro sarebbe che successo tutto ciò e così si permette alle società di avere una formazione opportuna per disputare le gare e non falsare il campionato. Non si devono più verificare situazioni come la Casertana che è scesa in campo in otto. Ci sono interessi completamente diversi tra le varie categorie. Così come benefici ed interessi: è strano, professionisti siamo noi come loro. Dovrebbe esserci comunità di intenti ma anche le precauzioni che si possono prendere certe realtà di Serie C non ce l'hanno".