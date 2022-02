Taranto, Montervino: “Momento negativo, ci vuole coraggio e determinazione”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, che torna a parlare dopo sei partite senza vittoria

Parola a Francesco Montervino. Il direttore sportivo del Taranto è intervenuto in merito al difficile momento attraversato dai pugliesi, che ormai da sei giornate non trovano il successo. Una situazione certamente poco felice, in aggiunta alla quale si è anche palesato lo scivolamento al di fuori della zona playoff della compagine rossoblu. Ne è consapevole lo stesso Ds, che ai microfoni del Corriere dello Sport, ha detto la sua in merito a questi ultimi risultati e prestazioni messe in campo dalla squadra di Giuseppe Laterza. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La fortuna non ci sta sorridendo in questo periodo, ma se vogliamo crescere non dobbiamo circoscrivere il periodo alla sola sfortuna. Serve più coraggio in determinate situazioni. Il Taranto può togliersi grosse soddisfazioni, per farlo dobbiamo osare di più, avere maggiore coraggio ed essere sbarazzini e concentrati".