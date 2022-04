Taranto-Monopoli, oggi il derby: obiettivo 2° posto. Le probabili formazioni

La sfida tra Taranto e Monopoli è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Iacovone": le probabili formazioni

Mediagol ⚽️

Un derby che vale tanto. Alle ore 14:30, allo Stadio "Iacovone", il Taranto affronterà il Monopoli. La gara, originariamente in programma il 20 marzo, è stata rinviata a causa del focolaio Covid scoppiato all'interno del gruppo squadra rossoblù. Un'occasione importante per gli uomini di Colombo che, in caso di vittoria, possono portarsi al secondo posto solitario in classifica.

Se al Taranto il successo manca da tredici giornate, il Monopoli (prossimo avversario del Palermo) sta attraverso un buon momento, grazie alle sei vittorie di fila conquistate in campionato. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1. Marsili out, rientra dalla squalifica il difensore Benassai. Davanti a Chiorra, Riccardi e Ferrara agiranno nelle rispettive fasce. Sulla trequarti, spazio a Giovinco, mentre Saraniti sarà il centravanti.

Biancoverdi in campo, invece, con il consueto 3-5-2. Tra i pali Loria, in difesa Arena, Bizzotto e Pambianchi; sulla corsia di sinistra il ritorno da titolare di Guiebre, mentre in mezzo al campo potrebbe trovare spazio Hamlili. In avanti, Starita potrebbe agire al fianco di Borrelli.

Le probabili formazioni di Taranto e Monopoli:

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Civilleri, Di Gennaro; Versienti, Giovino, Santarpia; Saraniti. All.: Laterza.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Pambianchi; Viteritti, Bussaglia, Hamlili, Vasallo, Guiebre; Starita, Borrelli. All.: Colombo.