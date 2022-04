Taranto-Monopoli, Colombo: “Questa sconfitta sia d’insegnamento in vista del Palermo”

Il Taranto ha battuto il Monopoli per 2-0 nel recupero di Serie C. Queste le dichiarazioni post partita del tecnico biancoverde Colombo

"Approccio diverso. Se arrivi in ritardo in determinate situazioni, si capisce l'andazzo. Il Taranto ha messo in campo una cattiveria agonistica maggiore. Risultato giusto, abbiamo creato troppo poco, l'occasione più pericolosa il colpo di testa di Arena. Dobbiamo accettare il verdetto e far sì che sia un insegnamento in vista della sfida con il Palermo. Questa arrabbiatura si deve trasformare in benzina per la prossima gara. Sapevamo delle difficoltà, è stata una giornata negativa da cui trarre qualcosa di positivo per la prossima".