Taranto-Monopoli, Colombo ci crede: “Puntiamo al secondo posto, intrusi tra le big”

Il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, ha presentato in sede di conferenz astampa, il match di recupero del girone C di Serie C contro il Taranto, in programma allo stadio "Iacovone" mercoledì 6 aprile alle 14.30

Alla vigilia del recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C, tra Taranto e Monopoli, il tecnico della formazione biancoverde, Alberto Colombo, in sede di conferenza stampa ha presentato la sfida dello "Iacovone", in programma mercoledì 5 aprile alle 14.30. Di seguito le dichiarazioni riportate da "tuttocalciopuglia.com", del tecnico ex Südtirol, Vicenza e Virtus Francavilla, in vista del derby pugliese.

"È inevitabile che pensiamo al secondo posto. È la volontà di non nasconderci ma puntare a qualcosa di più prestigioso step by step. Non è un caso che siamo in quelle posizioni, quindi è giusto che ci giochiamo le nostre carte. Sappiamo che siamo gli intrusi tra le quattro grandi del campionato, noi siamo con le altre che erano candidate a giocarsi i primissimi posti. Questo ci deve onorare ma anche stimolare perché nessuno sperava di arrivare a questo punto del campionato in questa posizione. Sono assenti Basile e Rossi, oltre Mercadante squalificato. Abbiamo la felice notizia del rientro tra i convocati di Piccinni, insieme a Fornasier che ha recuperato. Mini turnover? Valutazioni che ci possono stare, dove è possibile cercheremo di far ruotare mantenendo una qualià importante di squadra".