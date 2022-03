Taranto-Monopoli, accolta la richiesta di rinvio: il comunicato della Lega Pro

La Lega Pro ha accolto la richiesta del Taranto di rinviare il match contro il Monopoli a causa delle 14 positività al Covid registrate nella giornata di oggi

Arriva adesso l'ufficialità, la gara del girone C di Serie C tra Taranto e Monopoli non si giocherà il 20 marzo. La Lega Pro ha accolto la richiesta della società rossoblu, che nella giornata di oggi ha comunicato la positività al Covid-19 di 14 tesserati. Di seguito il comunicato che decreta il rinvio del match: