Taranto, l’ex Di Gennaro: “Per me un po’ insolito lottare per la salvezza in Serie C”

"L’esperienza di Taranto è stata molto bella, anche se per la prima volta in carriera ho dovuto lottare per obiettivi un po’ insoliti come la salvezza in C. Ma da ogni avventura bisogna prendere gli aspetti positivi e, sicuramente, essere riusciti a salvarci, nonostante le difficoltà, è stato importante. Il presidente Giove mi ha detto che porte del Taranto, per me, saranno sempre aperte. Lo ringrazio, tra noi c'è stima. Ma ora come ora vorrei rimanere vicino alla mia famiglia: in questi ultimi anni di carriera voglio soltanto divertirmi e godere dell'affetto dei miei cari. Auguro al Taranto le migliori fortune e una categoria consona rispetto al blasone della piazza".