Taranto, Laterza: “Vogliamo continuità, la classifica adesso conta poco”

Le dichiarazioni del tecnico della compagine pugliese alla vigilia della sfida contro il Potenza

Il Taranto vuole ritrovare il successo in campionato dopo l'ottimo pareggio ottenuto in casa del Foggia di Zeman . La compagine pugliese nel prossimo turno ospiterà il Potenza , ecco l'analisi della sfida da parte del tecnico Giuseppe Laterza .

"Saranno le solite insidie in questo momento tutte le gare sono importanti, inoltre affronteremo una squadra con l'entusiasmo della nuova vittoria arrivata grazie al nuovo allenatore. Ma noi dobbiamo dare continuità ai due risultati positivi ottenuti in settimana. Scontro diretto nonostante i 7 punti di differenza? In questo momento la classifica conta poco, bisogna guardarla il meno possibile, ogni partita è difficile indipendentemente dall'essere uno scontro diretto. Sarà importante per entrambe le squadre. Potenza ha fame di punti? In questo momento della stagione tutti hanno voglia di fare punti e magari uscire da momenti di difficoltà, verranno qua a giocarsi una partita vogliosa per dare continuità. Ci vorrà la giusta determinazione".