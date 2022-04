Taranto, Laterza: “Il Monopoli ha vinto sei partite di fila ma noi vogliamo salvarci”

Le dichiarazioni in conferenza di mister Laterza sul derby tra Taranto e Monopoli in Serie C, in programma mercoledì alle ore 14.30

Gara da recuperare di grande spessore per il Taranto di mister Giuseppe Laterza, chiamato ad ottenere importanti punti salvezza nella sfida contro il Monopoli di Colombo mercoledì alle 14.30. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù alla vigilia:

"Affronteremo un avversario abituato a giocare a uomo nel 3-5-2. Ha calciatori di qualità in avanti come Borrelli, e due quinti di gamba perciò verticalizza molto velocemente. Gli interni sono devastanti nelle transizioni e devo fare i complimenti al loro allenatore perché giocano molto bene. Il Monopoli sta disputando un ottimo campionato, viene da sei vittorie consecutive dopo un periodo negativo con tre sconfitte di fila. Ha entusiasmo e cercherà punti per agguantare la seconda posizione in solitaria. Sarà una gara dura, ma cercheremo di sfruttare le situazioni preparate in allenamento con tranquillità e lucidità. Vogliamo una vittoria per uscire da questa situazione e allungare in classifica, allontanandoci dalla zona pericolosa”.