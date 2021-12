Taranto, Laterza: “Con la Turris gara complicata, ci faremo trovare pronti”

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, presenta in conferenza stampa la gara di mercoledì 22 dicembre contro la Turris, prima giornata del girone di ritorno

Il Taranto torna in campo dopo la vittoria per 2-0 contro il Picerno. La compagine pugliese sarà ospite della Turris, reduce dal pari esterno con la Paganese. Il tecnico dei rossoblu, Giuseppe Laterza, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani, mercoledì 22 dicembre, valevole per la ventesima giornata del girone C di Serie C. Laterza si sofferma sui corallini, rivelazione del campionato e attualmente al terzo posto in classifica insieme al Palermo, successivamente traccia un bilancio dell'intero girone di andata. Di seguito le sue dichiarazioni: