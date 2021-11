Taranto, Laterza: “Cerchiamo continuità. Tifosi importanti, la città vive di calcio”

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto ha rilasciato alcune dichiarazioni nei minuti precedenti la sfida contro la Juve Stabia, posticipo della sedicesima giornata del girone C di Serie C

"La continuità in trasferta è lo step che ci manca. Veniamo da due sconfitte esterne e dalla vittoria interna. Puntiamo a cambiare il trend oggi, ci auguriamo di fare una bella gara. Abbiamo delle assenze, ma dobbiamo pensare agli uomini che scenderanno in campo. Sono convinto che i ragazzi faranno una buona prestazione. Taranto è una città che vive di calcio, abbiamo la possibilità di essere in questa categoria, dobbiamo giocare per questi tifosi. Abbiamo la possibilità di fare un bel balzo in avanti. Dobbiamo giocare per la città, i tifosi che anche oggi sono numerosi, e ovviamente per noi stessi".