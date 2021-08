Taranto fuori dalla Coppa Italia Serie C, Saraniti: “Dopo il gol ci siamo spenti”

Le parole dell'attaccante del Taranto, eliminato dalla Coppa Italia Serie C a seguito della sconfitta contro la Virtus Francavilla

Due a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica sera allo Stadio "Giovanni Paolo II". Una vittoria, quella conquistata dalla Virtus Francavilla ai danni del Taranto in occasione del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che ha permesso ai padroni di casa di staccare il pass per il turno successivo grazie alle reti messe a segno da Maiorino.