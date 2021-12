Taranto, Benassai: “Periodo buio, manca ancora qualcosa. Bari? Un 3-1 che ci servirà”

Le parole del difensore dei pugliesi in merito alla prima metà di stagione dei rossoblu

Parola a Francesco Benassai . Il difensore del Taranto è intervenuto ai microfoni di 100 Sport Magazine, facendo il punto sulla prima metà di stagione della compagine rossoblu. I pugliesi sono all'undicesimo posto della classifica, in piena lotta per la zona playoff. Nonostante questo, però, il momento sportivo non è dei migliori, con diversi risultati negativi che si sono succeduti nel corso delle ultime gare. L'ultimo il 3-1 in casa del Bari , dove il Taranto non è quasi mai riuscito a mettere in difficoltà la formazione allenata da Michele Mignani .

Ne ha parlato lo stesso Benassai, che ha analizzato on lucidità la prestazione dei suoi anche in vista del prosieguo del campionato e in relazione con gli ultimi risultati non proprio soddisfacenti. Ecco, di seguito, le sue parole: “Siamo andati al San Nicola con la consapevolezza di disputare una buona partita. Dispiace aver deluso le aspettative, specie dopo l’incoraggiamento dei tifosi alla vigilia. Abbiamo dato il massimo, ma il Bari qualitativamente è superiore. Complimenti a loro. Al di là del risultato, che fa male per la storia che c’è dietro, magari questa sconfitta può essere un punto di partenza per tirare fuori qualcosa che ci è mancato finora. È un periodo un po’ buio, ma domenica vogliamo dimostrare che il Taranto è quello visto nelle prime battute del campionato. Nel girone d’andata ci sono capitate le squadre più forti in trasferta, che adesso sono tutte sopra di noi in classifica, fatta eccezione per la Paganese. Non dobbiamo preoccuparci perché al ritorno si riparte da zero, sarà un altro campionato”.