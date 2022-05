Sudtirol-Modena, trionfo gialloblu nella Supercoppa Serie C: 0-2 il finale al “Druso”

Il Modena supera in trasferta il Sudtirol e vince la Supercoppa Serie C, secondo successo dopo la vittoria del girone B

Terzo (ed ultimo) atto della Supercoppa di Serie C tra Südtirol e Modena che si gioca allo stadio "Druso" a Bolzano. Nella prima giornata i padroni di casa hanno battuto il Bari al San Nicola 2-1, mentre nella seconda giornata i gialloblù hanno ottenuto un punto al termine di un 3-3 pirotecnico contro i pugliesi. Nella gara di oggi i canarini si impongono per 2-0, agguantando la vittoria del trofeo dopo la promozione in Serie B.