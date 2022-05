Sudtirol, Javorcic: “Con il Modena per vincere. La promessa fatta a Fink…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Sudtirol in vista della gara contro il Modena che potrebbe decretare la vincitrice della Supercoppa di C

In seguito alla vittoria del Girone A di Serie C , la Sudtirol si appresta a giocarsi la finale di Supercoppa contro il Modena , club che ha ha vinto il girone B in seguito ad un incredibile testa a testa con la Reggiana. Ha parlato in sede di conferenza stampa il tecnico degli altoatesini , Ivan Javorcic . Di seguito le sue dichiarazioni:

"C'è stato un po' di distacco di una settimana, non è stato semplice da gestire. Abbiamo cercato di prepararci al meglio, in questo periodo dobbiamo fare i conti con qualche acciacco però comunque domani saremo competitivi come sempre. Sarà una partita interessante e bella giocare, giusto modo di chiudere questo anno storico. Prima del calcio d'inizio faremo i complimenti al Modena e poi cercheremo di vincere.Fink è stato capitano di una squadra che ha fatto la storia, ne è stato un perfetto esempio di dedizione, dignità e orgoglio, cioè tutto quello che rappresenta questa squadra e il territorio. E' un simbolo, sono onorato di averlo conosciuto. A gennaio quando abbiamo avuto un colloquio gli ho promesso che avrebbe alzato la coppa: era il suo sogno e sono contento di aver mantenuto la promessa. La sua conferenza stampa è da far vedere a tutti perchè ti fa capire la dimensione dell'uomo e del professionista, sempre e comunque pronto a dare senza chiedere niente in cambio. Questo è ciò che fa la differenza. La nostra è stata una vittoria di squadra, è il frutto del lavoro quadriennale di Paolo Bravo, a lui vanno i maggiori meriti sportivi, i ringraziamenti sono da estendere allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte quotidianamente e meritano applausi. Poi in questo gioco i maggiori protagonisti sono i giocatori perchè sono il bello del calcio".