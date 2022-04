SportMediagol: il post partita di Monopoli-Palermo 0-2

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol in onda SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo

Due a zero: è questo il risultato finale di Monopoli-Palermo, andata in scena sabato pomeriggio. Lucidi, concreti e centrati, i rosanero di Silvio Baldini, si sono imposti sulla formazione pugliese volando così al secondo posto in classifica - complice l'esclusione dal campionato del Catania.