Sperduti su Cianci: “Teramo? Serve buonsenso, in tanti anni mai vista una cosa così”

Resta nebuloso il futuro di Pietro Cianci. Appare ancora lontana la tanto attesa fumata bianca per il trasferimento di Pietro Cianci al Catanzaro. Malgrado l’accordo di massima tra il club calabrese e il calciatore sia già stata trovato,...

''A gennaio scorso, conoscendo l'amore sin da piccolo dell'attaccante per la maglia del Bari, per autorizzare l'ok al prestito, il Teramo impose il prolungamento per un altro anno di contratto. In 20 anni di assistenza scolastica e manageriale agli atleti di tante discipline sportive non ho mai visto una cosa del genere anche perché al centro di tutto vi sono esseri umani e non oggetti. Il presidente Iachini (non certamente altri), ha messo Cianci sul mercato. Sono sfumate già trattative con società importanti come Palermo e Padova e la proposta formulata dal Catanzaro più che congrua per la metà del cartellino, pare anche questa non soddisfi i suoi desideri (preferisco non parlare di cifre ma non sono spiccioli). E parliamo di un calciatore che a Teramo è stato solo di passaggio per cinque mesi, che ha accettato di andare in prestito prima a Carpi, poi a Potenza, poi a Bari, pur di non pesare sulle casse del Teramo, cui il ragazzo ha sempre offerto massima disponibilità per riconoscenza verso chi lo aveva voluto fortemente su richiesta del mister dell’epoca, prelevandolo gratuitamente dal Sassuolo.