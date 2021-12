Siena, scatta la rivoluzione: via Perinetti e 3 dirigenti, fatta per Padalino

È fatta per l'ingaggio da parte del Siena di mister Pasquale Padalino

Settimana di cambiamenti per il Siena. Come annunciato dallo stesso club in settimana, Giorgio Perinetti ha lasciato l'incarico di Ds, e con lui Pierfrancesco Strano; dimissioni anche per il vice presidente Alessandro Belli e il Dg Andrea Bellandi.

Nominato Marco Trabucchi come nuovo Dg, mentre Giuseppe Cannella come Ds.

Dopo avere affidato la panchina a Paolo Negro, il Siena ha raggiunto l'accordo con Pasquale Padalino: l'ex Lecce, Foggia e Juve Stabia, firmerà un contratto di 1 anno e 6 mesi. Restano da limare solo alcuni dettagli, ma l'allenatore sarebbe persino già stato avvistato in città. Dopo Gilardino e Maddaloni, arriva Padalino: pronto a guidare la squadra per il prosieguo della stagione.

Intercettato dai microfoni di RadioSienaTv, Padalino si è detto pronto per la nuova avventura. “Non mi spaventa la rivoluzione in atto all’interno di società e squadra. Io penso solo a lavorare e sono pronto a farlo con passione e entusiasmo".