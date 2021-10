Siena-Pistoiese, l’ex Palermo Gilardino: “Dobbiamo avere pazienza, gruppo affidabile”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Siena, Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa

"Ci portiamo dietro una vittoria importante, che dà morale e fiducia". Così l'allenatore del Siena, Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby contro la Pistoiese, valido per la 7a giornata del Girone B di Serie C. L'ex attaccante del Palermo ha analizzato il modo migliore per affrontare una partita importante come quella che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 17.30. Di seguito, le dichiarazioni di Gilardino.