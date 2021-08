Siena, nel mirino un altro ex Palermo: dopo Lores Varela in arrivo Terzi

L'ex Palermo farà il suo ritorno in bianconero dopo l'esperienza già avuta dal 2009 al 2013

A meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, il Siena prosegue il suo lavoro per allestire una rosa competitiva in vista dell'inizio della prossima stagione. Dopo Ignacio Lores Varela - ex Palermo, con cinque presenze tra Apertura e Libertadores, il club bianconero si prepara a piazzare un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Claudio Terzi: altro ex rosanero, attualmente svincolato, reduce dall'esperienza in Serie A con la maglia dello Spezia.