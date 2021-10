Siena, Gilardino vicino all’esonero: decisivo il pari contro il Pescara

Alberto Gilardino sembra ormai sempre più vicino a lasciare la panchina del Siena

Il tempo di Alberto Gilardino sulla panchina del Siena sembra ormai scaduto. Il pareggio per 1-1 nel match contro il Pescara, sta facendo riflettere non poco la dirigenza del club bianconero. Il futuro dell'ex attaccante alla guida dei toscani è ormai appeso ad un filo, dopo il quinto pareggio in undici sfide che non ha di certo reso felice l'intero ambiente senese. Il settimo posto nel Girone B di Serie C sta stretto al club bianconero, che vorrebbe un'immediata svolta a partire dal prossimo impegno in trasferta contro il Gubbio.