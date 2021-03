Serie C-Girone C, domani al via il turno infrasettimanale: Ternana-Cavese rinviata a data da destinarsi

Il prossimo turno è alle porte.

Al via domani, martedì 2 marzo, la ventottesima giornata del campionato di Serie C–Girone C, con l’anticipo tra Potenza e Turris, in scena alle ore 15.00 al “Viviani”. Mediagol.it vi propone il tabellone completo del turno infrasettimanale, con le gare in programma mercoledì.

Casertana-Virtus-Francavilla, ore 15.00

Foggia-Vibonese, ore 15.00

Paganese-Viterbese, ore 15.00

Ternana-Cavese, ore 15.00 GARA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Catanzaro-Avellino, ore 17.30

Juve Stabia-Bari, ore 17.30

Monopoli-Bisceglie, ore 20.30

Catania-PALERMO, ore 20.30



Rinviata a data da destinarsi la gara Ternana-Cavese, originariamente in programma mercoledì 3 marzo alle ore 15, allo Stadio “Libero Liberati”. Il motivo? La formazione campana, alle prese con un vero e proprio focolaio Covid, si è vista costretta a chiedere alla Lega il rinvio del match contro la capolista. Di seguito, la nota ufficiale diramata dalla Lega Pro.

“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Cavese ai sensi del punto 2 delle ‘DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19’ di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, ‘sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2’, e in considerazione altresì delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria – U.O.S.D. 60/63 – A.S.L. di Salerno, pervenuta in data 24.02.2021, emanate per “motivi di sanità pubblica in considerazione del numero notevole di casi positivi riscontrati sino ad oggi”, la Lega dispone che la gara Ternana-Cavese, in programma mercoledì 3 marzo 2021, Stadio “Libero Liberati”, Terni, venga rinviata a data da destinarsi”.